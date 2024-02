In Agrilab mercoledì 14 febbraio

Cucinare è un gesto d'amore, quale occasione migliore di San Valentino per preparare insieme buonissimi piatti!

Un'occasione per ogni coppia per prendersi del tempo per se stessa facendo gesti semplici, ma che spesso a casa tralasciamo per manca di tempo e impegni vari.

Ogni coppia preparerà il proprio menù composto da antipasto, primo e dolce seguendo le indicazioni della Chef Caterina che ci insegnerà anche trucchetti da adottare ogni giorno e curiosità sulle ricette scelte e sugli ingredienti.

Dopo la preparazione ci fermero a degustare questi piatti sofisticati seduti a lume di candela.

Ecco il menu:

- Pane croccante con stracciatella di bufala, pesto di basilico e peperoncino

- Sfoglia ripiena con ricotta e gamberi, pomodori

- Tortino cuore caldo

Si consiglia di portare un grembiule per persona e dei contenitori per portare a casa gli eventuali avanzi dei piatti preparati.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria entro lunedì 12 febbraio. Massimo 10 coppie.

L'iniziativa si tiene mercoledì 14 febbraio 2024 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 presso Agrilab alla Corte di Giarola, in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.

Per informazioni e prenotazioni: Fiorella Zoli - f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it - WA 338/7918250