Presentazione del libro di Filippo Zibordi al Parco Orobie Valtellinesi

L'uomo e gli animali selvatici possono convivere? La convivenza è minacciata dal cambiamento climatico? Cosa ci insegnano la martora, la volpe e gli altri predatori?

Questo e molto altro ci verrà raccontato dall'autore Filippo Zibordi, durante la presentazione del suo ultimo libro "L'uomo e l'orso possono convivere?", un racconto autobiografico che ripercorre la sua ricerca sul campo e offre interessanti spunti di riflessione su temi di grande attualità come la crisi climatica, le invasioni biologiche e l'inquinamento. Ma anche uno spaccato del lavoro di un tecnico faunista in campo.

Appuntamento per venerdì 9 Febbraio alle 20.45 presso la Sede del Parco ad Albosaggia (Via Moia 4).

Vi sarà anche la possibilità di seguire l'incontro in streaming!

Accorrete, la partecipazione è gratuita!