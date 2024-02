Domenica 18 febbraio con Camminaparchi

Una piacevole camminata lungo il Canale San Michele, un canale di irrigazione di cui si ha notizia dal '600 creato per irrigare i fondi agricoli di Langhirano, fondi che sono rimasti fino ad oggi ad impreziosire il paesaggio della Val Parma. Ne seguiremo il corso accompagnati dall'acqua e dalle installazioni che nel 2020 sono state posizionate a carezzare lo sguardo del viandante curioso. Saliremo per un tratto di Via di Linari che congiunge alla Via Longobarda sul filo di costa che attraversando l'abitato di Casatico ci riporterà in vista al Castello di Torrechiara non prima di esserci riscaldati con un piatto di anolini fumanti presso Trattoria della zona. La guida raccoglierà le adesioni al momento della prenotazione.

Grado di difficoltà: M - medio - 11,2 Km - Dislivello 250 in salita, 250 in discesa. Tempo di percorrenza: 4 ora (soste escluse).

Ritrovo: domenica 18 febbraio 2024 alle ore 10.00 al parcheggio posto ai piedi del castello di Torrechiara, Langhirano (PR). Termine escursione ore 15.00.

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola strutturata tipo Vibram, k-way, abbigliamento da escursione adatto alla stagione

Guida: Paola Bondani (GAE)

Costi di partecipazione: 15 euro adulti – bambini (min 6 anni) e ragazzi 8 euro

Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com - tel 376 0176425

Trattoria a Casatico in funzione del numero di partecipanti. Probabilmente trattoria Cavazzini