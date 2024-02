Sono numerose le proposte realizzate dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Campo dei Fiori!

Il prossimo appuntamento in programma è previsto per questa domenica 18 febbraio con un'escursione in partenza alle ore 9.00: "Il San Francesco, il Balcone su Santa Maria del Monte" - la salita dei pellegrini passando per le marmitte dei giganti fino ai resti del vecchio convento

Per scoprire gli altri appuntamenti, date un occhio alla brochure di riferimento.

Se volete averla fisicamente dovrete recarvi presso la sede del Parco a Brinzio (via Trieste, 40) nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00. Oppure passare al punto info al Centro Parco Villaggio Cagnola (SP 62, Rasa di Varese), il sabato dalle 8:30 alle 12:30, o ancora, al punto info al Sacro Monte, la domenica dalle 8:30 alle 12:30.

Per scoprire tutte le attività del Parco Campo dei Fiori, monitorate il sito specifico!