Bene le Comunità Energetiche nei parchi, ma no alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree protgette

Federparchi propone un comune intendimento di politica ambientale sul tema legato alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra, e più in generale della produzione di energia rinnovabile, recependo la proposta del coordinamento di Federparchi Lombardia che ha richiesto alla Regione di applicare alla produzione di energia pulita la tutela del paesaggio italiano.

Consapevoli della necessità per il nostro Paese di procedere anche rapidamente a interventi sempre più finalizzati alla produzione di energia pulita e allo stesso tempo consapevoli che il nostro paesaggio è un bene irrinunciabile che ci contraddistingue nel mondo e come tale deve essere tutelato, sentiamo doveroso il compito di trovare soluzioni legislative che abbiano come finalità la promozione della produzione di energia rinnovabile contestualmente alla tutela del nostro paesaggio e della biodiversità. Siamo favorevoli alla realizzazione di comunità energetiche nei parchi, ma questo non vuol dire campi fotovoltaici a terra nelle aree protette.

"L'Italia è il paese con la più ricca biodiversità in Europa. Una risorsa preziosa da tutelare non solo per la conservazione della natura e il futuro dell'uomo, ma anche perché attorno alla conservazione nascono modelli di sviluppo sostenibile che supportano la necessaria e indispensabile transizione ecologica. – afferma il presidente di Federparchi Luca Santini – Ben vengano quindi le comunità energetiche e la produzione di energie rinnovabili in forme che possono coesistere con la tutela della natura. I campi a terra, invece, impattano sugli ecosistemi e non riteniamo siano compatibili con la missione delle aree protette".

In Lombardia, in fase di avvio dell'iter legislativo per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (ai sensi del comma 4 art. 20 del D. lgs 199/2021) il Sistema Parchi lombardo ha fatto richiesta alla Regione di tutelare le aree protette. Tale richiesta si è concretizzata nella recente mozione al Consiglio regionale n.1o2/2024, che indica le limitazioni alla realizzazione di parchi fotovoltaici a terra in aree tutelate, "prevedendo in legge criteri e indicazioni chiari per limitare, almeno nelle aree oggetto di vincolo paesaggistico, ovvero nei parchi regionali, riserve nazionali e regionali e in prossimità dei siti di rete Natura 2000, l'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola a terra". La mozione è volta anche a "favorire in legge l'installazione di impianti fotovoltaici in via prioritaria sui tetti delle aree urbanizzate, stimolando anche la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili", e impegna la Giunta a "chiedere al Governo un intervento normativo affinché anche gli impianti FER assoggettati ad autorizzazione semplificata siano assoggettati al meccanismo delle compensazioni ambientali e territoriali individuando specifici criteri a seconda della potenza dell'impianto installato."

"Il sistema parchi della Lombardia si è dimostrato unito nella richiesta alla Regione Lombardia di un impegno concreto che normasse la tutela delle aree protette in vista della realizzazione di nuovi campi fotovoltaici" – dichiara Marzio Marzorati, coordinatore Federparchi Lombardia – "Ringrazio l'Assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, per aver accolto la nostra preoccupazione e il Consiglio Regionale per aver approvato una mozione indirizzata alla maggiore tutela del suolo e del paesaggio limitando l'installazione di fotovoltaico a terra. Grazie alla proposta di Federparchi Lombardia, questa procedura può essere replicata nelle altre regioni italiane influenzando così le linee guida nazionali che dovrebbero definire i siti esclusi da impianti".