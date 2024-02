Il presidente Santini all’incontro a Roma presso la sala Davis Sassoli del Parlamento Europeo

"Nel parco nazionale delle Cinque Terre si sta portando avanti una importante esperienza per la gestione del flussi turistici, un approccio metodologico che punta al coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio al fine di consentire una fruizione sostenibile delle bellezze del parco tutelando la biodiversità" Lo ha sottolineato il presidente di Federparchi Luca Santini intervenendo all'incontro "Overtourism? Tutela del patrimonio nazionale e turismo sostenibile, il caso Cinque Terre" svoltosi il 13 febbraio. a Roma, presso la sala David Sassoli della rappresentanza del Parlamento europeo

"La presidente Donatella Bianchi e il direttore Patrizio Scarpellini stanno sviluppando un percorso di estremo interesse e che può essere da modello per molte aree protette che presentano caratteristiche simili. Come ha spiegato la stessa presidente Bianchi – prosegue Santini – alle Cinque Terre non vi è tanto un problema di "Overtourism" ma un problema di concentrazione degli spazi e, aggiungo io, dei tempi della fruizione turistica.

Situazioni analoghe si verificano nelle Aree marine protette dove i flussi turistici registrano i picchi in estate, mentre altre tipologie di aree protette – montane, collinari e periurbane – riescono a spalmare l'offerta lungo tutto l'anno, oltre ad avere spazi molto più ampi.

Come Federparchi – ha concluso Santini – siamo impegnati affinchè il turismo nelle aree protette sia sempre sostenibile. Condividere esperienze come quella delle Cinque Terre – dove si punta sia alla destagionalizzazione che ad allargare gli spazi fruibili – è un contributo importante per rendere accessibili le meraviglie dei nostri parchi senza impattare sugli ecosistemi."