Dacci la tua opinione attraverso un breve questionario anonimo

Stiamo sviluppando un disciplinare per la concessione del "Marchio Parchi del Ducato" alle attività economiche che operano nei Comuni delle aree protette delle province di Parma e Piacenza.

Attraverso tale Marchio, vogliamo dare continuità e rafforzare il legame con il tessuto imprenditoriale che opera nelle nostre Aree Protette o nelle immediate vicinanze, valorizzando chi già ha intrapreso un percorso di sostenibilità e transizione ecologica e stimolando e supportando le imprese che intendono avviarlo.

A tal fine intendiamo coinvolgere le imprese per raccoglierne le principali aspettative rispetto alla realizzazione del "Marchio Parchi del Ducato" in modo tale che questo strumento possa essere il più possibile efficace nel veicolare il valore ambientale del territorio e dei prodotti/servizi che in esso vengono realizzati.

Con la presente vi invitiamo a rispondere entro mercoledì 24 aprile al seguente breve questionario: https://forms.gle/yzDGmKeT8BoZCYYr5

Il questionario è anonimo, ma chi lo desidera, può lasciare i propri contatti per poter essere coinvolto anche nelle successive fasi di definizione del disciplinare del "Marchio Parchi del Ducato".

Abbiamo bisogno del vostro aiuto perché insieme possiamo promuovere al meglio il nostro bellissimo territorio!

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento potete contattare Fiorella Zoli - f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it - 0521/802688