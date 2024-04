Presso il Centro Congressi Carte Geografiche a Roma, in via Napoli 36; in modalità mista

L'Assemblea dei soci della Federparchi è convocata per mercoledì 24 aprile 2024, alle ore 10, a Roma, presso il centro convegni "Carte geografiche", in Via Napoli 36; con il seguente Ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2023;

- Modifiche statutarie;

- Aggiornamento Progetto Life A-MAR;

- Varie ed eventuali.

L'assemblea si svolgerà in modalità mista: in presenza e in via telematica.