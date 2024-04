Giornata di volontariato

Secondo appuntamento con le giornate di volontariato del Parco Regionale Campo dei Fiori "Campo dei Fiori siamo noi!"

L'appuntamento per sabato 20 aprile alle ore 8.30 presso il parcheggio gratuito in Via Tre Valli a Casciago.

Durante la mattinata, i partecipanti verranno coinvolti in azioni di manutenzione dell'area attorno al lavatorio di Casciago: verranno raccolti rifiuti, tagliati rovi, riverniciate panchine, tavoli e una passerella. Si sostituirà anche una staccionata rotta.

Le attività termineranno intorno alle 12.00.

È consigliato un abbigliamento comodo e a strati, di portare con sè dell'acqua e guanti da lavoro.

Iscrizione obbligatoria qui.

Per informazioni scrivere a: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it