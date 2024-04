Escursione nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Appuntamento per venerdì 19 aprile alle 9.30 al Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate con il terzo appuntamento della rassegna "Che storia, è venerdì!".

Il programma prevede un'escursione dal mulino del Trotto a Ligurno della durata di circa 3 ore e della lunghezza di 6 km.

Durante la camminata si conosceranno luoghi e paesaggi legati alla storia locale.

Evento gratuito. Obbligatoria l'iscrizione, cliccando qui.

Non puoi parteciare? Non ti preoccupare! Ecco il calendario completo degli eventi in programma:

Venerdì 17 maggio: Fagnano Olona. Tra le biblioteche, sui passi di Aldo Rossi. 4km a/r.

Venerdì 19 luglio: Le chiese di Malnate: le storie da non perdere tra biblioteca, chiesa di S. Martino e cimitero.5 km ad anello.

Venerdì 6 settembre: Cagno e Concagno: un racconto dalla biblioteca sino alle piccole chiese del territorio. 7 km a/r.

Venerdì 18 ottobre: Gazzada Schianno: tra biblioteca, Villa de Strens e VIlla Cagnola. 3 km a/r

Venerdì 15 novembre: Il centro di Cislago: dalla biblioteca ai giardini. 8 km a/r.

Per maggiori informazioni: eventi@parcopineta.it oppure 328.8377206.