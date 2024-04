Continuano le azioni di conservazione per la salvaguardia della Testuggine Palustre Europea

Il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola fa parte degli oltre 50 Siti Natura 2000 coinvolti nel progetto LIFE URCA PROEMYS (URgent Conservation Actions pro Emys orbicularis in Italia e Slovenia), avviato nel 2022 e finalizzato al miglioramento dello stato di conservazione della Testuggine Palustre Europea (Emys orbicularis).

Il LIFE è uno dei programmi storici dell'Unione Europea, oltre che il principale strumento di finanziamento dedicato all'ambiente e al contrasto al cambiamento climatico. In questo senso, il progetto LIFE URCA PROEMYS mette in campo diverse azioni che prevedono interventi di ripristino dell'habitat, attività di reintroduzione di individui allevati in siti di salvataggio e riproduzione, monitoraggi e piani di eradicazione delle specie aliene invasive.

Una delle principali minacce per la specie, oltre all'inquinamento e al degrado dell'habitat, è infatti la rapida diffusione iniziata nel secolo scorso della Testuggine Americana (Trachemys scripta), arrivata in Europa attraverso il pet trade (commercio di animali domestici) e le cui prime segnalazioni in Italia risalgono al 1970. Non è raro infatti che la specie, detenuta da appassionati acquariofili e terrariofili, finisca per arrivare in natura attraverso casi di fuga accidentale o rilasci intenzionali.

Arrivata in ambiente, la Testuggine Americana contribuisce alla riduzione di Emys orbicularis entrando in competizione per spazio e risorse e collocandosi come vettore di diverse malattie, in quanto portatrice di salmonellosi e vettore di diversi parassiti dei rettili. Inoltre, la specie risulta pericolosa anche per altri organismi come pesci, anfibi e invertebrati, che sfrutta per la sua alimentazione.

A conferma dell'impatto negativo che la specie ha sugli ecosistemi, questa è anche presente nel documento sulle 100 tra le peggiori specie alloctone invasive del mondo stilato dal gruppo ISSG, gruppo di studio sulle specie invasive dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) (Link al documento www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php).

All'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola la Testuggine Europea è presente in modo localizzato e segnalata per piccoli invasi, anche se non è da escludersi la sua potenziale presenza all'interno di principali fiumi della zona, come il Senio e il Santerno.

Con l'inizio della bella stagione è aumentata anche l'attività sul campo dei naturalisti del parco che, affiancati da tesisti e tirocinanti, stanno attuando diversi sopralluoghi nelle zone umide della Vena del Gesso Romagnola. Il fine di quest'ultimi è proprio la ricerca delle testuggini, sia per implementare le segnalazioni degli individui autoctoni di Emys orbicularis, che per localizzare gli stagni in cui sarà necessaria l'eradicazione di Trachemys scripta.

Oltre agli specialisti però, il progetto LIFE URCA PROEMYS chiama a partecipare alla raccolta di segnalazioni di testuggini acquatiche anche i cittadini, incentivando lo sviluppo di attività di Citizen Science. Per chiunque è infatti possibile segnalare la presenza di testuggini attraverso il sito iNaturalist (Link al sito www.inaturalist.org), piattaforma che permette di registrare le specie osservate in natura e contribuire alla creazione di database fondamentali per finalità di gestione e conservazione.

L'invito è quindi quello di scoprirvi custodi dei territori, diventando parte attiva del processo di ricerca e rimanendo aggiornati sui progetti di salvaguardia della biodiversità locale. Grazie alla Citizen Science i cittadini diventano quindi protagonisti e non semplici osservatori, capaci di contribuire significativamente a progetti che porteranno giovamento ai territori che abitano.

Maggiori informazion sul progetto www.urcaproemys.eu