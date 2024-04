Scopri le meraviglie del mondo sotterraneo...

GROTTA DEL FARNETO

percoso facile, adatto a tutti a partire dai 4 anni

Costo: €11 intero - € 6 ridotto per under 18 e over 65 anni

Ritrovo: Centro Visite Casa Fantini - via Jussi 171, Farneto - San Lazzaro di Savena



GROTTA DELLA SPIPOLA

difficoltà media, adaatta a partire dagli 8 anni

Costo: € 16 intero - € 8 ridotto per under 18 e over 65 anni

Ritrovo: La Palazza - via Benassi,angolo via La Palazza, Ponticella - San Lazzarto di Savena