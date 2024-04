Stanno per tornare i centri estivi in natura con la meravigliosa cornice delle aree protette lombarde!

Ogni Parco ha delle proposte per far trascorrere l'estate a bambini e bambine all'aperto, con la gioia della scoperta e della meraviglia che lo stare in natura sa trasmettere. Vediamole meglio insieme:

Il Parco Monte Barro e la Cooperativa Eliante vi invita al Summer Camp 2024 con escursioni, esplorazioni, laboratori, esperienze artistiche, attività agricole in cascina, cacce al tesoro e tanti altri giochi. Ecco qui maggiori informazioni

Il Parco Nord Milano ha ben tre opzioni

- Settimane Verdi in Aula Verde con Koinè con proposte dedicate alla fascia 4 – 11 anni e 12 - 14 anni. Scopri di più sul regolamento e sulle iscrizioni qui.

- Settimane Estive con Casa Pedagogica - qui la locandina

- Campus Estate con Associazione Idea - qui la locandina

Il Parco del Serio ha programmato dei Campi Natura volti alla scoperta degli animali, i fiori e le piante. Maggiori informazioni anche nelle locandine: locandina1 e locandina2

La Riserva Torbiere del Sebino e la Cooperativa Cauto propone delle attività per "festeggiare" la Riserva che compie 40 anni e potrete conoscere di volta in volta un abitante con giochi, passeggiate, laboratori. Ecco qui la locandina