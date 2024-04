Narrazione teatrale dai 3 anni nel Parco Boschi di Carrega domenica 05 maggio

Il SALTO - storie fantastiche tra città e natura

Narrazione teatralizzata a cura di Francesca Grisenti e associazione UOT_unità organizzazione teatrale

Un salto, un viaggio, un volo, un tuffo tra storie fantastiche che girano per il mondo. Un viaggio dentro le storie di sognatori veri, che non hanno paura di muoversi verso ciò che amano, cercano, sentono. Storie fantastiche che si muovono sulla linea del tempo che fa diventare grandi, quella che fa cambiare, e scoprire un po' di sé. Un viaggio tra città e mondi diversi e unici, ma che insieme ne formano uno solo: speciale, da amare e custodire.

dai 3 anni

La narrazione è parte del progetto "Il Passastorie" realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma nell'ambito del bando "Leggere crea dipendenza" con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Collecchio e di Parchi del Ducato.

La narrazione è a capienza limitata, si consiglia pertanto la prenotazione: info@associazioneuot.it, 346/6716151. L'ingresso è gratuito.

Lo spettacolo va in scena domenica 05 maggio 2024 alle ore 17.00 presso il centro parco Casinetto in Via Olma, 2 a Sala Baganza nel cuore del Parco Boschi di Carrega.