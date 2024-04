Visita naturalistica nella Riserva dei Ghirardi

Andiamo alla ricerca dei fiori che più amano il sole torrido, il salmastro che i venti portano dal Mar Ligure e il volo ronzante di bombi e api selvatiche: le orchidee! Molte specie fioriscono nella Riserva in questo periodo, in praterie sassose ed assolate tra i cespugli di ginepro, tra le alte erbe al margine dei boschi di cerro o sui calanchi marnosi erosi dai temporali, piccoli gioielli in mezzo ad estese fioriture di ginestre, rose selvatiche, poligale e lini selvatici, tra i voli di farfalle e libellule e ragni in agguato pronti a ghermirle.

Scopriamo come aiutare la ricerca scientifica segnalando le nostre osservazioni attraverso l'app iNaturalist.

Necessario abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche; consigliata l'app iNaturalist già scaricata sul proprio smartphone.

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato

Ritrovo presso l'ingresso della Riserva in località Sbarra di Costa dei Rossi, Bertorella di Albareto (PR),

L'appuntamento è sabato 04 maggio 2024 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.