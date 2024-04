Nell'Alta Val Parma con CamminaParchi sabato 04 maggio

Escursione di sensibilizzazione al tema dell'acqua di cui è (era?) particolarmente ricca l' Alta Val Parma.

Quella dell'Alta Val Parma che per noi è meta di belle e fresche escursioni estive. E' considerata dagli studiosi un laboratorio a cielo aperto per la natura e la storia geologica del suo territorio. Sono state mappate oltre 2000 sorgenti nella riserva Mab Unesco!

Cercheremo di capire meglio quello che passa sotto i nostri piedi e che con gratitudine esce fresca e pulita dal rubinetto delle nostre case.

Con partenza dal Rifugio Lagoni saliremo lungo il sentiero 711 e 715 al P.sso di Fugicchia. Da lì proseguiremo al Lago del Bicchiere e ci affacceremo sul Sentiero Italia del crinale al Monte Matto. Dopo il pranzo al sacco torneremo sul sentiero 717 e 715 alla Fontana del Vescovo e costeggiando la torbiera di Badignana faremo ritorno al Rifugio sui sentieri 719 e 719C.

Grado di difficoltà: M (medio) – Dislivelli complessivi: +/- 530 m – Lunghezza percorso: 7 Km – Tempo di percorrenza: 4 ore

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola strutturata tipo Vibram, k-way, abbigliamento da escursione, pranzo al sacco.

Ritrovo e partenza: sabato 04 maggio 2024 alle ore 9.00 c/o il parcheggio Loc. Cancelli nel comune di Corniglio (PR) dove lasceremo alcune auto compattandoci per limitare gli automezzi in transito nella strada che porta ai Lagoni.

Ora del ritorno: ore 15.00 al punto di partenza

Costo a persona: adulti: €15,00 - bambini (min 6 anni) e ragazzi: € 8,00.

Info e prenotazioni (obbligatorie): Paola Bondani - cell 329 8674967 – email: paolabondani@gmail.com

Organizzatore e Guida: Paola Bondani

Possibilità di pernotto presso i rifugi del Parco (Lagoni, Lagdei, Rif. Mariotti) e agriturismi (All'Antica Dogana)