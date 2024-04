Il progetto "Accessibilità nel Parco", elaborato dal Parco del Mincio per ampliare le possibilità di fruizione dell'area protetta entra nel vivo: saranno presto disponibili nuovi pontili per canoe e strutture per la pesca sportiva fruibili anche dagli appassionati con disabilità motoria.

I lavori per la realizzazione o la sistemazione dei pontili esistenti interesseranno le strutture di Pozzolo, nel Comune di Marmirolo, ma anche quelle nel Comune di Volta Mantovana, nei pressi del ristorante "Da Rita", e nel Comune di Goito, presso l'antico lavatoio.

E' prevista, inoltre, la realizzazione di un nuovo spazio di pesca a Bagnolo San Vito.

"Anche in questa circostanza, si è attivata una rete istituzionale virtuosa tra Comuni e Parco, che integra le modalità di fruizione dell'area protetta e del fiume, rendendo più attrattivi i territori" spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer "quello che sta prendendo forma è un progetto particolarmente virtuoso, perché coniuga lo sport, praticato in natura e con modalità sostenibili, con l'accessibilità e l'inclusione".