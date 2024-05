Da maggio, i tecnici in bosco per effettuare rilievi nelle aree pubbliche e private interessate dal progetto

Nell'ambito del progetto LIFE 4Oak Forests sono ripresi in questi giorni i monitoraggi forestali, per verificare l'efficacia degli interventi realizzati in bosco.

Le azioni forestali di conservazione del Life 4Oak Forests realizzate in questi anni, avevano come scopo quello di aumentare la biodiversità dei boschi di Roverella e accelerare l'evoluzione della foresta verso un bosco naturale. Sono state realizzate cercinature, scortecciature, cercinature e abbattimenti di piante ad 1,30 m circa di altezza per generare legno morto, cavità e scollamenti, importanti microhabitat per picchi, piccoli roditori, pipistrelli e insetti. Nell'ambito del progetto sono state inoltre aperte radure per permettere l'entrata della luce nel bosco e scatenare la rigenerazione di specie autoctone. È stato liberato dalla vegetazione l'intorno di alberi grandi per favorirne l'accrescimento e la disseminazione di ghiande. Sono state piantate specie autoctone arboree, arbustive ed erbacee.

Due squadre faranno i rilievi in tutte le aree interessate dal progetto LIFE, sia pubbliche che private. I monitoraggi si concluderanno a settembre 2024 e l'elaborazione dei dati sarà disponibile nei primi mesi del 2025.

Maggiori informazioni su https://it.life4oakforests.eu