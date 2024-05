E' stato indetto lo scorso 21 aprile e c'è tempo fino al 31 maggio per partecipare a "Sguardi di Bosco", il concorso fotografico organizzato dal Bosco delle Querce di Seveso e Meda!

Il concorso si inserisce nell'ambito del progetto "Insieme per il Bosco" ideato da FARE e il Circolo Legambiente "Laura Conti" di Seveso con il contributo dei Comuni di Seveso e Meda. Come anticipato, il protagonista è il Bosco delle Querce di Seveso e Meda, nelle sue diverse angolature e peculiarità, così come visto e interpretato dagli autori degli scatti.

La partecipazione è libera e gratuita. Per maggiori informazioni puoi consultare il regolamento qui, dove troverai anche il modulo di iscrizione!