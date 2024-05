Una giornata di incontri nel Parco dello Stirone e del Piacenziano

Sabato 11 Maggio 2024 una giornata di studi dedicata alla tutela dei beni paleontologici - dalle ore 9.00 al MuMAB di Salsomaggiore Terme (PR) e dalle 15.30 al Palazzo del Podestà di Castell'Arquato (PC)

Sabato al MuMAB-Museo Mare Antico e Biodiversità (mattina) e a Castell'Arquato (pomeriggio) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, in collaborazione con i Parchi del Ducato, il MuMAB, il Museo geologico G. Cortesi di Castell'Arquato e la Società Paleontologica Italiana organizzano la giornata di studio "Tutela e valorizzazione dei beni paleontologici – problematiche e prospettive", un confronto aperto sui temi legati al recupero e alla conservazione dei beni paleontologici, in un territorio ricco di reperti fossili in cui i due musei svolgono un ruolo rilevante per la conservazione e valorizzazione culturale e educativa del patrimonio.

Interverranno esperti di ambiti diversi, per affrontare temi legati alla legislazione, al recupero e alla tutela dei beni paleontologici e per illustrare il lavoro svolto dai due musei per promuovere e, nel contempo, mantenere il patrimonio dei territori.

Incontro con ingresso libero, aperto a tutti, per info 0524 583595 oppure mumab@millepioppi.it