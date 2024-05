Appuntamenti dal 13 al 19 maggio 2024

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti immersi nel verde.

PARCO DELLA MANDRIA

Il Parco apre tutti i giorni alle ore 8 e chiude alle ore 20, possibili chiusure in caso di forte maltempo per la sicurezza..

L'Ufficio Informazioni (CHIUSO lunedì non festivo per riposo settimanale)

da Martedì a Venerdì 9.00-12.00/14.00-17.00

Sabato 9.00 – 13.00 – 14.00/17.00

Domenica 9.00-13.00/13.30-17.30

Sempre reperibili allo 0114993381 – info@parcomandria.it

Si può destinare il 5 per mille all'Ente Parco: non costa nulla e aiuta la ricerca naturalistica.

Occorre soltanto indicare nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi (5 per mille per la ricerca scientifica) l'esatta denominazione del destinatario (Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali) e il codice fiscale/partita I.V.A. 01699930010.

Grazie al 5x1000 delle dichiarazioni dei redditi 2022 (ultimo dato ufficiale disponibile) sono stati introitati dall'Ente Parco € 3.477,13 interamente destinati a progetti per il miglioramento ambientale, in particolare per l'acquisto di strumentazione per i monitoraggi e per l'affidamento di incarichi professionali.

Lunedì 13 maggio

C.na Brero – Micologi - Serate di Formazione ed apprendimento: alberi vetusti ed ecologia micro habitat

Sabato 18 maggio

Ore 7.00 – C.na Brero - La Mattina ha l'oro in Bocca

Ore 9.30 Ponte Verde - Pilates al Parco la Mandria con Myself

Ore 9.30 Brero – Workshop "Siamo Natura"

Ore 18.00 Druento – Immersione in Foresta

Domenica 19 maggio

Cascina Brero - Inaugurazione Mostra Olga Bellero - Foglie, Fogli e Meraviglie

Sabato 18 e domenica 19 maggio

Apertura Cascina Brero

Apertura Parco Avventura

Aggiornamenti orari servizi/strutture

Cascina Rampa APERTA – giorno di chiusura mercoledì

Cascina Oslera APERTA dal mercoledì al venerdì con nolo bici e bar, sabato e domenica aperta a pranzo su prenotazione e con parco avventura

Noleggio biciclette RENT BIKE APERTO dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

Secondo la stagione i servizi al Parco de La Mandria possono variare i propri Orari e giorni di Apertura, vi invitiamo a contattarli direttamente.

RISERVE:

Visita alle Grotte di Pugnetto