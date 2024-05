Con CamminaParchi domenica 19 maggio

Percorso avventuroso con possibilità di avvistare i caprioli

Partenza dal Ranch (854 m slm) per raggiungere il sentiero panoramico nel bosco di castagni e noccioli. Lungo il sentiero si attraversa il guado denonimato "Rio dei morti" e proseguendo si arriva alla collina 'belvedere' con breve sosta per ammirare il panorama circostante (vista sul Monte Marmagna e sul Monte Orsaro).

Riprendiamo la passeggiata raggiungendo il sentiero dei caprioli (avventuroso e divertente) dove si potranno scorgere sul terreno impronte del cervide lungo il sentiero che ci riporta al Ranch.

Dislivelli complessivi: 150 m

Grado di difficoltà Basso: adatto anche per principianti (NO prima esperienza).

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti

Ritrovo: domenica 19 maggio 2024 ore 10.00 c/o Ranch Stella del Bosco – Loc. Polita – Corniglio (PR). Termine escursione ore 11.30

Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, camicia e/o mezze maniche, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap e protezione schiena (in dotazione anche dal Ranch)

Organizzatore e Guida: Elisabetta Beghi (Guida Equituristica E.N.G.E.A.)

Costo di partecipazione: € 30,00/cad.

Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - WhatsApp - email vassy.e@libero.it -

Possibilità di pernottamento e prima colazione presso adiacente struttura B&b Il Bosco delle Fate : per info 351/7502298. Nelle vicinanze (1 km ca.) Trattoria "Da Berto" per pranzo e/o cena : per info tel. 0521/889150.