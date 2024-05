Attività per famiglie e degustazioni per adulti domenica 19 maggio

Anche quest'anno ritorna la rassegna regionale Fattorie Aperte in cui fattorie, aziende agricole e musei rurali della nostra regione, apriranno le loro porte al pubblico per vivere un'esperienza unica.

I Parchi del Ducato in collaborazione con il Comune di Lugagnano Val d'Arda organizzano "Dal suolo al vino", una giornata dedicata alla riscoperta dei valori della terra attraverso attività per famiglie e degustazioni presso La Torricella nel Parco dello Stirone e del Piacenziano domenica 19 maggio 2024.

L'area del Piacenziano si trova in provincia di Piacenza ed è molto interessante per i suoi peculiari habitat, dove le emergenze geo-paleontologiche si fondono con aspetti naturalistici e paesaggistici di notevole pregio. Qui il suolo ricco di reperti fossili del Mare Antico convive con vigneti che producono ottimi vini.

Le attività si svolgono presso il centro visite La Torricella (località Rocchetta Chiavenna), un'antica corte rurale fortificata, nel Comune di Lugagnano Val d'Arda da cui si può ammirare un bellissimo panorama, su un lato i vigneti della Val Chiavenna e sull'altro una parete calanchiva lunga centinaia di metri.

Giornata in natura alla scoperta delle bellezze del territorio. In mattinata (ore 10) una passeggiata per tutti lungo il Rio Stramonte dove si parlerà dell'evoluzione dell'Antico Mare Padano e si osserveranno i fossili di molluschi marini che affiorano lungo il sentiero e nei calanchi fino ad arrivare alla storia di oggi, caratterizzata da splendidi paesaggi con vigneti che producono ottimi vini tipici. Nel pomeriggio (ore 15) un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni presso la Torricella in cui si guarderà con più attenzione il suolo per capirne l'importanza. Il suolo è la base delle piante, ma anche della nostra frutta e della nostra verdura. Scopriremo insieme cosa vuol dire sostenibilità ambientale.

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria a Coop Eureka via email educazione.ambientale@eurekacoop.it oppure 0523.756677.

Consigliato abbigliamento sportivo e borraccia.

Giornata alla scoperta delle bontà enogastronomiche del territorio. Il programma prevede degustazioni mattina e pomeriggio dedicate al prodotto locale per eccellenza: il vino. I dintorni del Rio Stramonte e della Val Chiavenna sono ricchi di calanchi con reperti fossili riconducibili all'Antico Mare Padano che ha lasciato, oggi, il posto a splendidi paesaggi collinari con vigneti che producono ottimi vini locali, tra cui Gutturnio e Monterosso. Le aziende vinicole racconteranno le peculiarità di questo territorio e le curiosità legate al mondo della viticoltura. La degustazione comprende anche un assaggio di altri prodotti tipici, come per esempio coppa piacentina DOP.

Appuntamento in collaborazione con il Comune di Lugagnano Val d'Arda e le aziende locali.

Attività a pagamento (5 € a persona da pagare in loco) senza prenotazione.

La Torricella si trova in località Rocchetta Chiavenna nel Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) e dispone di un ampio parcheggio e servizi igienici. E' possibile fermarsi per un pranzo al sacco all'interno oppure per un picnic nei prati circostanti.

Per informazioni: URP Parchi del Ducato 0521/802688 – info@parchiemiliaoccidentale.it