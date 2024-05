Liste Rosse, strumento prezioso per individuare, monitorare e gestire le specie a rischio

L'Italia è tra il primo paese in Europa per biodiversità, abbiamo il maggior numero di specie animali e vegetali, tra esse 1300 di piante e 10000 di animali sono endemiche, cioè vivono solo in Italia. La sola fauna italiana (marina, terrestre e d'acqua dolce) è stimata complessivamente in oltre 60.000 specie, di cui circa il 98% costituito da Invertebrati e il rimanente da circa 1.200 specie di Vertebrati (dati ISPRA).

In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità è utile sottolineare come la missione primaria delle aree protette èsiaa tutela della biodiversità, messa in pericolo dalle attività umane (perdita di habitat naturali, specie invasive, consumo di suolo, inquinamento, mutamenti climatici e altro).

I parchi tutelano, fra l'altro, le specie minacciate di estinzione e le Liste Rosse della IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), redatte dal Ministero dell'Ambiente con Federparchi, sono lo strumento scientifico per individuare e monitorare e gestire le specie a rischio. Un supporto prezioso a sostegno delle attività di Conservazione della natura, oggi quanto mai indispensabile per "partecipare al progetto" per la tutela della biodiversità nel mondo e nel nostro Paese.