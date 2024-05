Con ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati, il 20 maggio si è svolto a Maranello il Forum plenario della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) nelle Aree protette dell'Emilia Centrale.

Obiettivo del Forum quello di tracciare il percorso per il rinnovo della Fase 1 per il quinquennio 2025-29 ed il lancio della Fase 3 della stessa CETS. Questo, non prima di aver fatto un esame dei risultati dei Tavoli di lavoro svolti lo scorso mese di aprile e illustrato un rapporto diagnostico con l'analisi dei dati sul turismo nell'area CETS Parchi Emilia Centrale per l'anno 2023 e il confronto con il 2019.

Il percorso di rinnovo della Fase 1 partirà con la condivisione della nuova Strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile nei Parchi dell'Emilia Centrale e il conseguente nuovo Piano di Azioni 2025-2029, contenente le azioni dell'Ente Parchi e dei soggetti pubblici e privati del Forum.

Il calendario dei lavori (vedi allegato) prevede a ottobre i primi Tavoli di lavoro locali per progettare i nuovi impegni degli azionisti sulla base della nuova Strategia, avviando collaborazioni su temi specifici; a novembre altri Tavoli di lavoro locali, per finalizzare le azioni CETS, provando a creare impegni multi-attore per aumentare l'impatto del nuovo Piano di Azioni 2025-29, che sarà approvato a dicembre dal Forum Plenario di chiusura e inserito nel dossier di candidatura da inviare a Europarc.

La Fase 3 della CETS prevede invece la co-progettazione dei pacchetti turistici, con un Piano di Miglioramento e Collaborazione di 3 anni (accordo tra Ente Parchi e singolo Tour Operator, convalidato dal Forum CETS) e la costruzione di almeno 3 pacchetti turistici che comprendano prodotti e servizi operati dalle imprese aderenti alla CETS (preferenzialmente operatori certificati Fase 2), in accordo con la Strategia di sviluppo del turismo sostenibile approvata. Ciò sarà realizzato tra ottobre, novembre e dicembre da Gruppi di lavoro locali e inter-ambito (vedi allegato).

Il video integrale dei lavori del Forum è visibile qui: https://youtu.be/LmAAOVm_Xtc