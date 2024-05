Agostinelli, Federparchi: integrare i parchi regionali in un sistema nazionale

Milano, 24 maggio 2024 - Come ogni anno, in occasione della Giornata Europea dei Parchi, il Sistema Parchi Lombardia organizza il Forum Parchi, un momento in cui le aree protette regionali si incontrano per strutturare insieme la strategia di sviluppo e coordinare le azioni di tutela della biodiversità e di adattamento alla crisi climatica.

Quest'anno il tema scelto, ispirato allo slogan lanciato da EUROPARC Federation, è "Scegli la natura", un messaggio che vuole raggiungere il grande pubblico e coinvolgerlo attivamente nella relazione con la natura. Le aree protette lavorano quotidianamente in relazione con la natura e la biodiversità e l'intento è quello di sensibilizzare e aprirsi ulteriormente alle persone che fruiscono delle aree protette.

"L'Italia ha le carte in regola per raggiungere gli obiettivi europei del 30% di superficie protetta entro il 2030 – ha affermato Agostino Agostinelli del Direttivo della Federparchi – ma per questo occorre fare sistema che, nel nostro caso, significa soprattutto integrare e coordinare i parchi regionali nella rete nazionale delle aree protette, fatta soprattutto da parchi nazionali e aree marine. Un 'sistema nazionale dei parchi' che in tal modo sarebbe veramente integrato, sia per le strategie di tutela della biodiversità che per un equilibrio per le risorse necessarie a mettere in atto le azioni di conservazione e sostenibilità"

"Scegliere la natura significa mettere al centro il benessere delle comunità umane e della biodiversità che è fonte di vita, bellezza e paesaggio" – commenta Marzio Marzorati, Coordinatore di Federparchi Lombardia – "Scegliere la natura, per la rete ecologica europea di cui il sistema lombardo fa parte, significa anche incrementare l'estensione delle aree protette del 30% come previsto dagli obiettivi europei 2030 per mettere in sicurezza il grande patrimonio ambientale del nostro continente. Penso in particolare ai siti Natura 2000 che costituiscono il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità e che rappresentano il 19% del territorio terrestre nazionale. Per estendere e qualificare questa preziosa rete, occorre riconoscere i parchi regionali italiani all'interno del sistema di finanziamento nazionale: sostenere economicamente le aree protette significa scommettere sul nostro futuro".

Scopo del Forum Parchi Lombardia è quello di stabilire un programma comune di lavoro che sfrutti la grande capacità delle aree protette di dialogare con il territorio per mettere in relazione le esigenze locali, in accordo con la strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità per il 2030, sia con le linee guida nazionali di Federparchi che con gli obiettivi di cura e sviluppo di Regione Lombardia.

"Quest'anno i temi trattati al Forum Parchi sono le azioni svolte dalle aree protette per la cura e la tutela della natura e della biodiversità, e le azioni messe in campo in sinergia con le comunità locali e il territorio" - commenta Cristina Chiappa, Vice coordinatrice di Federparchi Lombardia - "Questo appuntamento è anche occasione per ripercorrere la storia, a partire dai 50 anni del Parco del Ticino, e per illustrare il grande lavoro che quotidianamente viene svolto da tutte le aree protette lombarde . Come sempre il ringraziamento va a Regione Lombardia che ci supporta nella valorizzazione del nostro lavoro".

Il Sistema delle Aree Protette Lombarde, istituito con la legge regionale 1983 n. 86, racchiude attualmente circa il 27% del territorio regionale, comprendendo 24 parchi regionali, 101 parchi di interesse sovracomunale, 3 riserve naturali statali e 67 riserve naturali regionali, 33 monumenti naturali e 246 siti Rete Natura 2000.