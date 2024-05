Avventure per grandi e piccini da San Rossore al lago di Massaciuccoli

Arriva l'estate, finisce l'anno scolastico, ma il Parco continua ad offrire tantissime opportunità ai piccolo studenti, ed anche ai più grandi, per scoprire la natura con attività di educazione ambientale. Dall'aula verde a cielo aperto proposta dal centro di equitazione Equitiamo a San Rossore, al summer camp sul lago di Massaciuccoli presso La Brilla, fino alle avventure nell'Oasi Lipu ed al classico appuntamento con Legambiente Pisa. «Non c'è niente di meglio che un'esperienza nel Parco, a contatto per la natura per imparare a conoscerla e ad averne cura - commenta il presidente Lorenzo Bani - grazie a tutte le associazioni e alle realtà che in collaborazione con l'Ente organizzano campi solari ed estivi a tema ambientale».

A San Rossore Legambiente Pisa propone il 'Campo di volontariato nazionale' per persone dai 18 ai 75 anni. Tante le attività in programma: rimozione delle specie invasive, escursioni, cura delle dune e sensibilizzazione ai visitatori, monitoraggi scientifici e cura dei sentieri percorribili. Appuntamento dal 3 al 14 giugno, dall'8 al 19 luglio e dal 17 al 30 giugno per il campo internazionale. Per informazioni 328-9343857, legambiente@legambientepisa.it.

Sempre a San Rossore il centro di equitazione Equitiamo organizza 'Un'aula verde a cielo aperto', campo settimanale dedicato ai bambini tra i 4 e i 12 anni, dall' 11 giugno al 13 settembre. Previste, sotto la guida di educatori professionisti, attività ludiche equestri in campo con i pony, visite in carrozza, attività di osservazione e conoscenza della fauna selvatica, laboratorio alla scoperta della città dei conigli, laboratorio "Natura Brada" presso l'allevamento dei Cavallini di Monterufoli, escursione nel bosco e risveglio dei sensi. Per informazioni 338-7887229, 349-7501087 e valeria.gambogi@virgilio.it.

Al lago di Massaciuccoli, presso La Brilla Porta del Parco, da giugno ad agosto, campi settimanali dal lunedì al venerdì dedicati ai bambini tra i 6 e i 13 anni. Cinque percorsi all'aria aperta, uno al giorno, laboratori manuali e artistici, laboratori in lingua inglese, giochi da tavola e di collaborazione. Un'attività volta alla socializzazione, alla cooperazione ed allo sviluppo di competenze sia individuali che collettive. Per informazioni labrilla.aps@gmail.com

Sempre al lago, in particolare all'Oasi Lipu, l'associazione per la salvaguardia degli uccelli organizza campi per bambini, per adolescenti e anche per adulti. Dal 17 giugno al 19 luglio 'Avventure nel Parco' per i più piccoli, campi settimanali con un programma che alterna attività di laboratorio ed interpretazione naturalistica ad escursioni sostenibili negli ambienti più significativi del Parco: gite in canoa, escursioni in bici nelle foreste, fino alla scoperta delle spiagge più selvagge. Per gli adolescenti tra i 14 e i 18 anni avventure in Toscana sulla costa, sull'appennino e anche in Sardegna, mentre per gli adulti possibilità di volontariato. Per informazioni 0584 975567 e oasi.massaciuccoli@lipu.it