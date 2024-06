La cura e la tutela del territorio e dell'ambiente

Il Parco dei Colli di Bergamo ha organizzato un percorso informativo e culturale sul tema delle Comunità energetiche rinnovabili (CER): verrà spiegato cosa sono e perchè si tratta della scelta giusta per produrre energia pulita senza alcun consumo di suolo vergine.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 7 giugno ore 20.45 a Mozzo presso l'Auditorium "Anna Maria Mozzoni ed è rivolto a cittadini e amministratori.

Per ogni incontro ci sarà un'introduzione di Angelo Colleoni, vicepresidente del Parco dei Colli di Bergamo e poi seguirà l'intervento dell'ingegner Giuseppe Franchini, del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate all'Università di Bergamo, che spiegherà cosa sono le comunità energetiche rinnovabili e come funzionano. Ci sarà spazio anche per domande. Coordina le serate Francesca Caironi, direttrice del Parco.

L'ingresso è libero: per maggiori informazioni, scrivete all'indirizzo mail segreteria@parcocollidibergamo.it o chiamate il numero 0354530400