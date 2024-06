Europarc federation propone alcuni esempi per attivare risorse per le are protette

Le aree naturali protette svolgono un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Negli ultimi anni è diventato chiaro, per molti enti gestori di parchi e organizzazioni che si occupano di conservazione della natura, che per continuare a fornire i migliori risultati perle strategie e le azioni di tutela è necessario trovare flussi di finanziamento aggiuntivi o alternativi ai canali ufficiali.

Europarc Federation propone un webinar per immergersi nel mondo del finanziamento della natura. Attraverso due casi di studio incentrati sul pagamento per i servizi ecosistemici e sulle "soluzioni basate sulla natura" (investimenti per la sostenibilità), i partecipanti scopriranno modi nuovi e innovativi per finanziare la conservazione. Appuntamento il 21 giugno dalle ore 11 alle 12.30.

