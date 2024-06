La registrazione intregrale dell'incontro online su percorsi e strategie per la prestigiosa certificazione internazionale

Il valore aggiunto della Green List IUCN per le aree protette italiane, su questo tema si è articolato l'incontro online che si è svolto il 28 maggio promosso dal Comitato italiano della IUCN. L'incontro è stato introdotto e moderato dal vicepresidente del Comitato Giampiero Sammuri, che è anche presidente del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.

A seguire gli interventi di Carla Danelutti, Regional Programme Coordinator dell'Ufficio IUCN per la Cooperazione nel Mediterraneo; Fulvio Cerfoli, chair del primo EAGL e attuale membro dell'EAGL per l'Italia (il gruppo di verifica per l'accesso alla Green List); Rita De Stefano, presidente EAGL Italia; Pietro Sandini, IUCN Protected and Conserved areas team.

L'incontro ha registrato 28 partecipanti tra aree protette, centri di ricerca ed esperti di settore. I tre parchi nazionali italiani che fanno parte della Green List (Arcipelago Toscano, Foreste Casentinesi e Gran Paradiso) hanno portato le loro esperienze con la prestigiosa certificazione IUCN. L'incontro è poi proseguito con un interessante dibattito fra i relatori e i partecipanti sempre sui temi della Green List.

