Lavori in corso per il miglioramento dell'allestimento dei minerali

Sabato 8 giugno 2024 si è tenuto al Palazzo Baronale di Tossignano - sede del Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola, l'incontro tra i tecnici dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e il Gruppo Mineralogico Paleontologico di Faenza composto da Luciano Zama, Roberto della Godenza, Felice Samorè e Virgilio Liverani.

Il Gruppo, che si occupa di attività come la promozione e la diffusione della mineralogia e della paleontologia, sta collaborato con l'Ente per l'identificazione dei minerali della "Collezione Luciano Bentini" esposti nelle sale del Museo, con l'obiettivo di migliorare il loro allestimento e incentivare la fruizione da parte del pubblico. Con questo fine, sono in fase di realizzazione anche nuove etichette identificatrici, che riporteranno il nome dei minerali e la zona di provenienza.

La geologia è una scienza che ci racconta di una lenta evoluzione del territorio, che si sviluppa con tempi misurabili in milioni di anni, in cui la materia si plasma per realizzare forme di rocce diverse e singolari. Oltre alla preziosa collezione mineralogica di Luciano Bentini - uno dei principali protagonisti della speleologia Romagnola del Novecento, tra i fondatori del Gruppo Speleologico Faentino - il Museo ospita minerali locali ma anche frammenti provenienti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'India, dal Pakistan al Mali, fino al Brasile e altri stati ancora.

Il Museo, composto da 7 allestimenti dedicati ognuno ad un diverso approfondimento, è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, ideale punto di partenza per visitare il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.

OARARI DI APERTURA

Dal 31 marzo al 16 giugno e dal 16 settembre al 24 novembre

Domenica ore 14.30-18.00 (visita guidata alle 15.30)

Sabato apertura su richiesta per gruppi e scolaresche e in occasione di laboratori didattici

Dal 17 giugno al 15 settembre

Giovedì ore 20.00-22.30 (visita guidata alle 21.00)

Domenica ore 20.00-22.30 (visita guidata alle 21.00)

Sabato apertura su richiesta per gruppi

Costo biglietto d'ingresso: €5 a persona (bambini gratis fino a 13 anni compiuti).

Gruppi superiori a 10 persone: €3 con gratuità per l'accompagnatore.

Visite guidate e/o laboratori per gruppi e scolaresche su richiesta, nella giornata del sabato.

PER INFORMAZIONI

IF Imola Faenza Tourism Company

Piazza Ayrton Senna da Silva, 2

40026 Imola (BO) Italy

info@imolafaenza.it