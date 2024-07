Nella Riserva dei Ghirardi sabato 06 luglio

In queste notti in tutti i paesi europei gli appassionati studiosi di falene accendono le loro trappole luminose per scoprire quali specie di farfalle notturne volano tra i fiori prati, boschi e giardini del nostro continente.

Unisciti al nostro entomologo per scoprire le forme, i colori e le starodianerie abitudini di vita di questi insetti.

Necessario abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche.

L'appuntamento è sabato 06 luglio 2024 dalle ore 20.45 alle ore 23.00.

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.