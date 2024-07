In partenza un corso per per diventare Guardia Ecologica Volontaria, organizzato dal Parco Adda Nord.

C'è tempo fino alle ore 12.00 del 31 luglio per fare domanda d'iscrizione direttamente all'Ufficio Protocollo, oppure inoltrata a mezzo mail/PEC alla casella PEC del Parco:protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it.

Il corso si svolgerà tra settembre e dicembre con obbligo di frequenza per un totale di 50 ore di lezione.

La procedura prevede che le persone candidate dovranno sostenere un colloquio psico-attitudinale prima dell'ammissione al corso per poi sostenere e superare un esame valutato da una commissione regionale.

Per tutte le informazioni relativamente al corso vi invitiamo a leggere il bando qui