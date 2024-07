Concessione temporanea alla ditta Sassi Garden

Compreso all'interno dei confini del Parco Regionale dei Boschi di Carrega, il vivaio forestale "Scodogna", situato in località Pontescodogna in comune di Collecchio è di proprietà della Regione Emilia-Romagna, è stato gestito in concessione dal 1994 dall'allora Consorzio del Parco Boschi di Carrega, poi rinnovata fino al 2029 all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Parchi del Ducato), subentrato al Consorzio a seguito della L. R. 23/2011 di riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette.

Concessione motivata da quelle che sono le principali finalità istitutive dell'Ente: la gestione del patrimonio naturale, in particolare quello vegetazionale e cioè la sua conservazione, restauro e riqualificazione, la ricerca scientifica volta alla conoscenza dello stesso patrimonio naturale e l'educazione ed informazione su tali temi.

La gestione del Vivaio ha consentito all'Ente Parchi di:

• produrre specie arboree ed arbustive autoctone del territorio da utilizzare negli interventi di ripristino e forestazione;

• svolgere attività di conservazione e studio delle specie;

• fruire di uno spazio di ricerca e didattica sui temi della biodiversità;

• coinvolgere le comunità locali nelle attività educative/formative, nella gestione degli spazi e quali utilizzatori finali dei materiali prodotti.

Importanti anche le attività nel settore della conservazione e della ricerca attraverso collaborazioni con le Università, altri Enti Parco e gli Enti delegati alla forestazione.

Ha collaborato a Progetti LIFE per la conservazione di specie autoctone residuali o comunque rare del nostro Appennino (Abete bianco, Abete rosso, Tasso, Agrifoglio), di recente è stata sottoscritta una convenzione con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano per la preparazione del seme, la semina e l'allevamento in vivaio di piantine di abete bianco autoctono provenienti da piante madri dell'Appennino parmense/reggiano.

Per proseguire la produzione di piante autoctone destinate sia ad attività di rimboschimento, ripristini ambientali, rinaturalizzazioni, ma anche utilizzabili nelle aree a verde sia pubblico che privato, in accordo con la Regione Emilia Romagna si è giunti ad un affidamento sperimentale temporaneo del vivaio a favore della Ditta Sassi Garden, già attiva nel territorio regionale, fino al 31/12/2024, in attesa di pubblicare un bando per una concessione pluriennale.

La nuova gestione del vivaio partecipa all'iniziativa regionale "Mettiamo radici per il futuro" per un territorio più verde, combattere il riscaldamento globale, migliorare paesaggio e biodiversità. E' disponibile per fornire consigli sulla scelta delle specie e sulle modalità di impianto.

Parallelamente alla nuova gestione, con fondi regionali Parchi del Ducato realizzerà alcuni investimenti destinati ad accrescere la capacità produttiva del vivaio ed al miglioramento dello stato degli immobili e della gestione del verde.

I nuovi orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Contatti Tel. 0522941797 E-mail: servizioclienti@sassigarden.com www.sassigarden.com

C'è stato un forte impegno da parte nostra – commenta il Presidente dei Parchi del Ducato, Agostino Maggiali - in accordo con i sindaci e l'Assessora Lori per dare nuova linfa all'attività del vivaio, grazie al coinvolgimento di un partner imprenditoriale privato con grande esperienza e già impegnato in altre attività di pubblico interesse.

Nell'ambito della Strategia Forestale Nazionale e regionale - dichiara l'Assessora Barbara Lori – abbiamo deciso di rilanciare i vivai regionali per garantire risposte efficienti sia agli enti locali che ai privati per promuovere la piantumazione diffusa per migliorare la qualità dell'aria e contrastare i cambiamenti climatici in atto.

E' una rinascita importante per tanti motivi - afferma la Sindaca di Collecchio, Maristella Galli - in linea con la centralità che i temi ambientali hanno nel programma di mandato dell'amministrazione comunale.

Grande soddisfazione per questo risultato - esprime il Sindaco di Sala Baganza, Aldo Spina - segno del ruolo importante svolto dalla Regione e dal Parco nelle strategie e relazioni a favore della conservazione e della sostenibilità dei territori.