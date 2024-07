Se hai tra i 18 e i 28 anni partecipa a uno dei progetti di Servizio Civile Ambientale del Programma SISTEMI VERDI INTERCONNESSI, in co-programmazione con Aurive.

Oltre l'Archivio Regionale dell'Educazione Ambientale dei Parchi lombardi (AREA Parchi) sono coinvolte numerose aree protette e alcune associazioni ed enti del territorio.

IL BANDO SCADE IL 26 SETTEMBRE ALLE ORE 14.00!

Vediamo insieme i progetti:

SCUOLA FORESTAMI

Enti: Parco Nord Milano nello specifico nell'ufficio di Servizio Educazione Ambientale e Servizio Ambiente, e Cascina Biblioteca



(SINTESI del progetto e le SEDI)

PARCHI IN CONNESSIONE

Enti: Parco Nord Milano nello specifico nell'Archivio Regionale dell'Educazione Ambientale nei Parchi lombardi (AREA Parchi), Parco Adda Nord, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Oglio Nord, Parco delle Orobie Valtellinesi, Orto Comune Niguarda, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore della Val di Mello, Parco della Valle del Lambro e Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino



(SINTESI del progetto e le SEDI)

Segnaliamo anche i due progetti in co-programmazione con Aurive Cooperativa Impresa Sociale:

VIVERE NEL PARCO e VIVERE SICURI

Enti: Parco Val Grande, Parco Ossola, Parco Ticino e Lago Maggiore, Parco Valle Sesia, Parco Po Piemontese, Comune di Trecate - Polizia, Protezione Civile VCO

ATTENZIONE!!!



Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre



È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede.



Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024.



Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL.

I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.



Vedi anche gli approfondimenti sul sito del ministero: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/7/bando-per-la-selezione-di-6-478-operatori-volontari-servizio-civile-universale-afferenti-a-programmi-di-intervento-di-servizio-civile-digitale-di-servizio-civile-ambientale-e-di-servizio-civile-per-il-giubileo-della-chiesa-cat/



Il bando: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2024_bando_sca_scd_giubileo/



Per maggiori informazioni contattare areaparchi@parconord.milano.it - www.areaparchi.it



Scadenza: 26 settembre