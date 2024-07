Notizie su attività ed eventi del progetto dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione dei siti marini della rete Europea

E' online la Newsletter num.5 del progetto Life A-MAR NATURA2000 dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione dei siti marini della Rete Europea. Qui le notizie, fruibili in versione estesa su https://lifeamarnatura2000.eu/it/ insieme a tante altre informazioni sulle attività e gli scopi del progetto

1 Federparchi premia le Buone Pratiche nei siti marini Natura 2000

Tre esperienze di eccellenza nella piccola pesca artigianale, nel turismo sostenibile e nelle attività di educazione ambientale nei siti marini sono state premiate dalla Federparchi nell'ambito del concorso "Buone pratiche per i siti marini N2000. La premiazione si è svolta online il 24 maggio, in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Al concorso hanno partecipato 28 imprese, di cui 14 AMProtette, 13 aziende di turismo sostenibile e 15 di attività educative ambientali. Per la pesca sostenibile artigianale è stata premiata la Cooperativa "vivere il mare" di Porto cesareo (Le); per il turismo sostenibile la Cooperativa "Pesca Pontillo" di Scilla (RC); per le attività di educazione ambientale il premio è andato a "Ischia Savage" Forio (Na).

2 Life A-MAR all'Argentario, evento Citizen science con immersioni

Due immersione nelle acque del Monte Argentario il 2 giugno, è stato questo il momento di lancio delle 16 attività di Citizen science previste in Italia nell'ambito del progetto Life A-MAR NATURA2000 che prevede 30 workshop rivolti a turisti e residenti sul tema della biodiversità dei siti N2000 presenti localmente, 16 in Italia a cura di Federparchi e 14 in Spagna a cura di Fundacion Biodiversidad. Due le immersioni, una al mattino e una al pomeriggio, alla scoperta delle meraviglie subacquee. Nel corso dell'evento è stato illustrato il progetto e presentati i siti marini della rete NATURA2000 del parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e al loro biodiversità marina, sia animale che vegetale, descrivendo le tante specie di pesci, uccelli e piante marine tipiche dei luoghi.

3 I siti della rete marina Natura 2000 nel Mediterraneo spagnolo

La Regione Marina del Mediterraneo sotto giurisdizione spagnola dispone di un'ampia rete di aree protette che, come il resto delle regioni marine spagnole, si trova attualmente in una fase di espansione, in linea con l'impegno della Spagna di raggiungere il 30% delle aree marine protette spagnole entro il 2030. Molte di queste aree del Mediterraneo sono integrate nella rete Marina Natura 2000. Contengono una ricchezza naturale di enorme importanza ambientale, sociale ed economica e meritano di essere conosciute dalla società per i molteplici benefici che apportano. Attraverso il progetto LIFE A-MAR, di cui è partner la Fondazione Biodiversità del Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Democratica (MITECO), si stanno realizzando azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ai visitatori e ai residenti di queste aree per migliorarne la conoscenza e percezione, con il fine ultimo di garantirne la conservazione.

4 - LIFE A-MAR NATURA2000 a Biodiversa, la rassegna delle aree protette italiane

Grande successo della partecipazione a "Biodiversa" la Fiera delle aree protette che si tiene dal 21 al 23 giugno a Gravina in Puglia promossa dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia e Federparchi con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il pubblico ha potuto conoscere il progetto dedicato alla valorizzazione dei siti marini della Rete Natura2000 grazie al materiale informativo disponibile presso lo stand Federparchi. Nell'ambito della rassegna ha avuto luogo l'importante incontro "Verso gli Stati Generali delle Aree Protette" per discutere più voci gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, una misura che delinea azioni per la conservazione, la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi del nostro Paese.

5 – Giro di boa a Castiglioncello, si è svolta la prima Triton Cup LIFE A-MAR NATURA 2000

La regata Triton Cup LIFE A-MAR NATURA 2000, svoltasi presso Marina Cala de' Medici Castiglioncello (Li), ha visto la partecipazione di circa 400 partecipanti. Sabato, un leggero vento non ha smorzato l'entusiasmo delle attrezzature e del pubblico. Il clou dell'evento è stata l'assegnazione della "Velista dell'Anno" a Luca Rosetti, noto per il suo impegno nella tutela del mare e nell'innovazione sostenibile. Domenica, con il miglioramento delle condizioni meteo, ha visto una vivace competizione e la speciale partecipazione alle gare di ragazze e ragazzi che hanno superato il cancro, nell'ambito di un progetto Sea Therapy. L'evento ha celebrato il mare, la vita e la speranza, promuovendo la vela come mezzo di trasporto sostenibile e allineando l'importanza dell'inclusione sociale e della protezione ambientale.

6- I tesori nascosti della Triton Cup LIFE A-MAR NATURA2000

La promozione della Rete Natura 2000, durante la Triton Cup LIFE A-MAR NATURA2000, ha permesso di scoprire gli straordinari siti marini presenti lungo le coste toscane: il sito per la "Tutela del tursiope", ricco di fondali di fango e praterie di Posidonia oceanica; le "Secche della Meloria", habitat ad elevata biodiversità; l'"Isola di Gorgona", con grotte sommerse e specie rare; l' "Isola di Capraia", vulcanica e incontaminata; e il Santuario Pelagos, unico per la protezione dei mammiferi marini. Questi siti non solo ospitano specie uniche, ma sono anche cruciale per la conservazione della biodiversità del Mediterraneo.