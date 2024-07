Da domenica 28 luglio arriva un nuovo evento al Castel Baradello di Como: "Wicked Tales at the Castle".

Tour guidati con degustazione finale di birre di un giovane birrificio locale.



L'EVENTO:

Visita della prima e seconda cerchia del Castello, salita all'interno della torre da cui si gode una vista unica su Como e il primo bacino del Lago e degustazione di due diverse birre artigianali.

Bellezza, storia, leggende, fantasmi, il fascino di mura millenarie e ...straordinarie birre locali per rinfrescarsi e farsi coraggio!

Il Castello simbolo di Como apre le sue antiche mura per un appuntamento all'insegna del racconto e del gusto.



Tour che prevedono la visita del Castello e delle mostre temporanee esposte e la degustazione di due diverse birre di "Wicked Tales Brewery", giovane birrificio del territorio.

Ogni birra come ogni piano del Castello ha le sue caratteristiche, il suo gusto, la sua storia da raccontare. A volte leggera e rinfrescante. A volte intensa e misteriosa.

E dopo le fatiche della salita fin sulla torre, degustazione di due fantastiche birre presentate da chi, con entusiasmo e passione, le produce.



Sede: Castel Baradello, accesso solo pedonale (a 15/20 minuti di cammino da Piazza Camerlata, salendo lungo il sentiero dedicato)



Date:

Domenica 28 luglio, 25 agosto, 29 settembre e 27 ottobre tour ogni ora dalle 14.00 alle 18.00

Domenica 4 agosto tour serali ogni ora dalle 18.00 alle 21.00

Costo: 15€ (5€ per i bambini, tour senza degustazione)



Iscrizione obbligatoria al seguente link (posti limitati)



Ulteriori dettagli sul Castello nel sito dedicato



Per altre informazioni contattare direttamente il concessionario del servizio, "Slow Lake Srl" (P.IVA 03843580139), disponibile ai seguenti recapiti: tel. 392.0279675 - info@slowlakecomo.com.