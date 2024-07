Avviso indagine di mercato. Scadenza ore 23.59 del giorno 28.08.2024

L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali intende avviare una indagine di mercato tramite manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento dell'appalto dei "LAVORI DI RIPRISTINO SITUAZIONI DI DISSESTO E MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA NELL'AREA REGIONALE DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA".

La Stazione Appaltante, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per l'e-procurement della Regione Lombardia (ARIA-SINTEL) accessibile all'indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma.

Le candidature DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 28.08.2024.

