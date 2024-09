Una passeggiata dedicata a ciottoli e fenomeni idraulici nel Parco del Taro

I fenomeni naturali che accompagnano il processo di sedimentazione nella fascia della conoide nell'alta pianura con il deposito del materiale clastico asportato dal torrente nei tratti montani con l'erosione. I ciottoli narrano la geologia della valle del fiume dalla sorgente sotto il Monte Penna, il fluire dell'acqua nel tratto a canali intrecciati mostra la dinamica idrogeologica dei corsi d'acqua.

Il sentiero da Madregolo risale l'alveo verso monte.

Dislivelli complessivi: pianeggiante

Grado di difficoltà: minimo - Tempo di percorrenza: 2,5 ore con soste incluse

Ritrovo: venerdì 06 settembre 2024 alle ore 15.30 presso la Chiesa di Madregolo nel Comune di Collecchio (PR). Termine escursione: ore 18.00 ca.

Attrezzatura richiesta: scarpe da ginnastica, zainetto con taccuino per appunti, binocolo e lente se si possiedono

Organizzatore e Guida: Franca Zanichelli (GAE) di NATOUR BIOWATCHING

Costo di partecipazione: 5 € per ogni adulto

Prenotazione: info@natour-biowatching.com - Facebook NATOUR BIOWATCHING oppure inviando la propria manifestazione di interesse da form on line in questa pagina https://natour-biowatching.com/nel-letto-del-fiume-tra-acqua-e-ghiaia-6-settembre-2024 in alto a destra PRENDI PARTE ALL'ESPERIENZA

Durante l'attività verrà consegnato del materiale didattico.