Comunicato stampa evento di presentazione del progetto di ripartenza e valorizzazione del Vivaio Zerina

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, unitamente alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Imola è lieto di invitare la cittadinanza a partecipare all'evento "Vivaio Zerina al futuro" che si terrà domenica 8 settembre 2024 presso il Vivaio Zerina, in via Cipolla 47, per una mattinata dedicata alla valorizzazione del verde urbano e all'educazione ambientale.

A seguito della convenzione approvata dalla Giunta Regionale a febbraio 2024, mirata alla ripartenza e valorizzazione del Vivaio Zerina sia relativamente alla coltivazione e distribuzione di piante autoctone certificate che ad un nuovo impegno sul fronte della divulgazione ed educazione ambientale rivolta a scuole e cittadini, i tre soggetti firmatari si sono impegnati nell'elaborare una nuova visione per il Vivaio.

L'evento, che avrà inizio alle ore 10.30, vedrà la partecipazione di figure istituzionali e esperti del settore. Saranno presenti l'Assessora regionale dell'Emilia-Romagna alla Programmazione territoriale, Edilizia, Parchi e forestazione Barbara Lori, il Sindaco del Comune di Imola Marco Panieri, l'Assessora all'Ambiente Elisa Spada e il Presidente dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna Alfonso Nicolardi.

L'evento è l'occasione per presentare il progetto di rigenerazione del vivaio frutto della sinergia tra Regione Emilia Romagna, Comune di Imola ed Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna, finanziato dalla Regione stessa.

Nell'arco della mattinata l'arch. Laura Punzo della Regione Emilia Romagna il volume "Alberi per la città - Un abaco per l'infrastruttura verde urbana", un'opera curata dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio dell'Emilia-Romagna in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie agroalimentari e il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna.

Per i più piccoli, il CEAS Circondario Imolese organizzerà la "Caccia agli alberi del vivaio", un'attività educativa e divertente dedicata alla scoperta delle piante e della biodiversità.

Per chi desidera raggiungere il vivaio in modo sostenibile, è prevista una pedalata lungo la Ciclovia del Santerno accompagnati dai volontari del Corpo Provinciale delle GEV. Il ritrovo è fissato per le ore 9.15 presso il parcheggio del Sante Zennaro, in via Pirandello 12. La lunghezza totale del percorso, andata e ritorno, è di circa 10 km.

Questo evento rappresenta un'importante occasione per riflettere insieme sul futuro del nostro territorio e per sensibilizzare la comunità sull'importanza della tutela del paesaggio e della biodiversità urbana.

Dichiarazione congiunta del Sindaco di Imola, Marco Panieri, e dell'Assessora all'Ambiente, Elisa Spada: "Questo evento ha come scopo prioritario portare cittadine e cittadini a scoprire un luogo di grande bellezza quale è il Vivaio Zerina, a pochi chilometri da Imola e facilmente raggiungibile attraverso la Ciclovia del Santerno. Un luogo dove vengono prodotte molte delle alberature che sono utilizzate dai Comuni per la realizzazione dei boschi dei nuovi nati e forestazione e che ha potuto continuare la sua attività grazie al lavoro sinergico tra Regione Emilia Romagna, Ente Parchi e Comune di Imola. Insieme abbiamo scelto di unire, alla vocazione produttiva, quella educativa ambientale sia rivolta alla cittadinanza che alle scuole per potenziare la consapevolezza sul grande valore che hanno gli alberi in città in termini di benessere psico-fisico per le persone sia in termini di mitigazione e adattamento climatico delle città contribuendo a ridurre la vulnerabilità alle isole di calore e, di conseguenza, la temperatura dell'aria. Ringraziamo la Regione e l'Ente Parco per aver creduto in questo nuovo percorso e Area Blu che si è presa cura del Vivaio nella fase di passaggio."

Dichiarazione del Presidente Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna, Alfonso Nicolardi: "L'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna è ben felice di collaborare con il Comune di Imola e in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna che ne sostiene economicamente la gestione per lo storico Vivaio della Zerina. L'obiettivo è di trasformare gli oltre sei ettari in un polmone verde fatto di ambienti naturali e luoghi di apprendimento sulle tecniche della rinaturalizzazione e delle creazioni di siepi e boschi naturali. Rimarrà e verrà rimodernata la funzione vivaistica dando completamente priorità alla produzione di alberi e arbusti autoctoni. Il progetto finanziato dall'Ente e coordinato dalla direzione e dall'ufficio tecnico del Parco verrà presentato in anteprima l'8 settembre".

Dichiarazione dell'Assessora regionale dell'Emilia-Romagna alla Programmazione territoriale, Edilizia, Parchi e forestazione, Barbara Lori: "Il Vivaio regionale pubblico Zerina di Imola rappresenta un riferimento di grande rilevanza nella scelta strategica di riattivazione dei vivai pubblici in coerenza con le politiche promosse in questi anni e la Strategia Forestale Nazionale e Regionale – ha dichiarato l'assessora regionale ai Parchi e forestazione Barbara Lori. Fondamentale la collaborazione con il Comune di Imola - proprietario dell'intera area - e con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna per garantire, in modo stabile e duraturo, la produzione e la distribuzione di piantine ad enti locali e cittadini, contribuendo così al progressivo incremento del verde soprattutto nelle zone di pianura e collina. Diamo continuità al progetto 'Mettiamo radici per il futuro' su cui abbiamo investito, anche in termini di sensibilizzazione e promozione di una cultura del verde e della sostenibilità ambientale, a beneficio dell'adattamento e del contrasto ai cambiamenti climatici sempre più irrinunciabili. La Regione ha stanziato 210mila euro per il 2024 e 90mila euro all'anno fino alla fine della convenzione nel 2030. Ringrazio il Comune di Imola e l'Ente Parco Romagna per la fattiva collaborazione".