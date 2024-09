CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA CENTRALE PER IL TRIENNIO OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2027

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Emilia Centrale deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 01/10/2024 - 30/09/2027.

Alla nomina del Revisore dei Conti provvederà il Comitato Esecutivo, con apposita deliberazione.



Il Revisore Unico dei Conti sarà scelto, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., tra coloro che presenteranno istanza e che dimostrino di essere iscritti all'elenco unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (iscritti alla sezione"A" dell'albo unico), nonché al registro dei Revisori Contabili.

Il trattamento economico annuo da attribuire è di € 6.030,00, compenso previsto per un Comune con popolazione fino a 2.999 abitanti, (come da valore interpolato tabella A) del D.M. del 21/12/2018).

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore, sono disciplinati dagli artt. 235 e 236 del D.Lgs n. 267/2000.

Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale vigente in materia anche con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 39/2013.

Gli aspiranti candidati possono presentare una manifestazione d'interesse utilizzando lo schema di modulo mscaricabile dalla presente pagina e secondo le specifiche indicate nell'avviso.

Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Emilia Centrale per il triennio 2024/2027 devono far pervenire la manifestazione d'interesse in carta semplice, a messo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Settembre 2024.