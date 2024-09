Un ponte tra Toscana e Quebec, concerto con Novi e Calliari. Turismo internazionale nel Parco

Nell'anno del Turismo delle Radici, Salty Music APS continua il suo impegno nel sostenere e rafforzare il legame tra le comunità di italiani nel mondo e la loro terra d'origine. In collaborazione con il Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Italea Toscana e Toscana Produzione Musica, presenta Migrazioni Sonore 2024 – Alle radici, un progetto culturale di ampio respiro, tra le Marche, la Toscana, il Belgio e il Québec. Il progetto arriverà a Pisa il 19 settembre, con un evento unico nel suo genere: l'accoglienza di cento italo-discendenti provenienti dal Québec, che saranno guidati in un percorso di scoperta delle tradizioni musicali, culturali ed enogastronomiche del territorio. Saranno presenti Perry Mazzanti, Presidente Casa d'Italia Montréal, Giovanna Giordano, Direttrice della Casa d'Italia a Montréal e Fernando Spatolisano, tour operator italo-canadese di Bella Tours.

Il programma partirà alle 15 con la visita guidata della Tenuta di San Rossore, un'opportunità imperdibile per esplorare l'incredibile patrimonio naturale che custodisce e che culminerà con la visita alla Villa e alla spiaggia del Gombo. Alle ore 17, nel giardino della Villa del Gombo, Marco Calliari, uno dei più famosi esponenti della musica in lingua italiana in Québec, e Tommaso Novi, cantautore pisano, si esibiranno in un omaggio speciale a Claude Barzotti, cantautore belga di origini italiane, amato sia in Europa che in Québec. A seguire, sarà offerto un buffet per celebrare l'eccellenza dei prodotti tipici del territorio con miele di spiaggia e pinoli di San Rossore, formaggi, salumi di daino e di cinghiale. Ogni prodotto sarà descritto per permettere di scoprire curiosità, tradizioni e ricette tipiche. Un'occasione per riscoprire sapori autentici e immergersi nella ricchezza culinaria della Toscana.

Concerto e buffet sono aperti al pubblico: soltanto 50 posti disponibili. Biglietti € 15 acquistabili su oooh.events "Migrazioni Sonore – Marco Calliari incontra Tommaso Novi". Il prezzo del biglietto comprende il concerto, l'aperitivo e il trasferimento in trenino dal Centro Visite del Parco di San Rossore. Informazioni su Facebook @migrazionisonore.

«Le bellezze e le unicità di San Rossore, dagli ambienti naturali alle architetture della Villa del Gombo, passando per i prodotti del Parco, meritano di essere conosciute anche all'estero – commenta Lorenzo Bani, Presidente del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli – Ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa, che segue il concerto del 2023 di Tommaso Novi alla Villa del Gombo, le cui immagini hanno fatto il giro del Canada». «Continuiamo un percorso di promozione turistica internazionale, sempre attenti ad incentivare una fruizione consapevole e attenta della natura» continua il direttore Riccardo Gaddi. «Il Parco allarga i suoi orizzonti – spiega la vicepresidente Claudia Principe – una sfida che merita di essere percorsa». «Migrazioni Sonore è un progetto che da anni fa dialogare artisti di culture diverse in ogni parte del mondo ed è nato per trasmettere l'importanza della contaminazione culturale attraverso il potere della musica – commenta Daniela Di Tommaso, di Salty Music – Aver portato una così cospicua rappresentanza di italo-discendenti al Parco di San Rossore e aver reso possibile questa sinergia unica tra arte e ambiente rende il tutto ancora più significativo».

«Siamo felici di sostenere Italea Toscana in questo importante evento basato sul dialogo e sulle radici culturali del nostro Paese proprio nel 2024 Anno delle Radici Italiane. È anche grazie all'intraprendenza di persone e territori che il progetto Italea – Turismo delle radici, promosso dal MAECI, si conferma tanto un'iniziativa per il rilancio e la conoscenza dei territori quanto un'occasione per rafforzare il legame con le comunità all'estero» illustra Mariangela Dalfovo, Coordinatrice Regionale Toscana e Liguria Italea Progetto PNRR Turismo delle radici. «Una collaborazione strategica quella con Salty Music nell'evento "Migrazioni Sonore" a San Rossore, Pisa: questa partnership nasce con l'obiettivo di celebrare e valorizzare la storia dell'emigrazione toscana attraverso la musica, un potente veicolo di memoria e connessione culturale – conclude Anna Duchini, vice presidente Italea Toscana – Grazie al Ministero degli Esteri per aver creato il progetto del Turismo delle Radici. Oggi andiamo insieme a disegnare un'occasione unica per riscoprire le radici e raccontare il viaggio di migliaia di toscani che hanno portato la loro cultura nel mondo».