Sul canale YouTube Federparchi il video integrale del workshop di CIR e Federparchi nell’ambito del programma Open Rivers

E' disponibile, sul canale YouTube Federparchi, il video del workshop del 16 settembre 2024 organizzato da CIRF e Federparchi nell'ambito del programma europeo Open Rivers. Obiettivo: fornire ai gestori delle Aree Protette alcune conoscenze tecniche riguardo allo stato della fauna ittica in Italia, alle tipologie di interventi che è possibile realizzare per incrementare la connettività fluviale e alla modalità con cui farlo, anche attraverso l'illustrazione di alcuni casi di successo già realizzati. Una serie di spunti su quali siano le possibilità degli Enti Parco di realizzare in proprio interventi di rimozione di ostacoli alla continuità fluviale o su come attivare percorsi di collaborazione con altri Enti preposti alla gestione delle acque, per stimolare una diversa gestione degli ecosistemi fluviali.

