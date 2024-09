Al tramonto tra teatro e musica con Azul

Un luogo che "risuona" e dal quale nascono parole, musica e visioni: gli esterni della Villa del Gombo con il suo giardino e la natura circostante tornano protagonisti nel nuovo spettacolo di Azul Teatro, un evento site-specific che valorizza ed esalta la bellezza architettonica della residenza voluta dal presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e la bellezza dell'ambiente in cui si inserisce.

Sabato 21 e domenica 22 settembre, nelle ore che conducono al tramonto, Serena Gatti e Raffaele Natali portano in scena 'Lirica del Paesaggio', un concerto poetico composto da versi, musiche e canti, un viaggio nel paesaggio del proprio intimo, una "mappatura poetica" che procede per geografie, con le parole ed i suoni nati in anni di creazione artistica in luoghi da riscoprire. Ogni terra ha una sua voce, ogni luogo è una sorgente di poesia e musica.

Sabato "Mattinale", il primo movimento di 'Lirica del Paesaggio', composto da sette geografie, mentre domenica sarà la volta di "Notturno", il secondo movimento, composto da altre sette geografie. Partenza per entrambi i giorni alle 18 dal centro visite con il trenino per raggiungere la Villa, costo 15 euro comprensivo di trasporti, 25 euro per chi partecipa ad entrambi gli appuntamenti. Prenotazione obbligatoria via telefono e WhatsApp al 333-3061368, via mail ad info@azulteatro.com e sul sito al link http://www.azulteatro.com/lirica-del-paesaggio-prenota-qui/