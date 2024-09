Prosegue il progetto di collaborazione tra Federparchi e Fondazione Una

Si è svolta il 10 settembre al Parco regionale di San Rossore-Migliarino Massaciuccoli (Pisa) la terza tappa di Biodiversità in volo. Per la prima volta i protagonisti sono stati giovani studenti universitari che hanno vissuto un'intera giornata dedicata all'esplorazione delle zone protette e alla sensibilizzazione sulla conservazione degli equilibri faunistici, grazie alla collaborazione tra Fondazione UNA e Federparchi. Sono state visitate le diverse aree del parco ricche di specie floreali e animali, in particolare la tenuta del Tombolo e il lago di Massaciuccoli.

La collaborazione tra Federparchi e Fondazione UNA per il progetto #biodiversitàinvolo è iniziata al Parco Nazionale del Gran Paradiso per estendersi lungo tutta la Penisola. L'obiettivo del Progetto è quello di puntare un riflettore sul lavoro svolto da entrambe le realtà nella protezione e salvaguardia delle specie protette e rafforzare l'impegno nella lotta al bracconaggio.