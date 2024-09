sabato 21 e domenica 22 settembre

In occasione della X edizione di "Cultura a Porte Aperte", iniziativa della Consulta dei Beni Ecclesiali Piemonte-Valle d'Aosta sostenuta da Fondazione CRT, sabato 21 e domenica 22 settembre il Parco della Mandria partecipa con un'apertura straordinaria della chiesetta di San Giuliano.

I volontari dell'Associazione per l'arte cristiana "Guarino Guarini" cureranno un'introduzione al patrimonio storico-artistico del sito.

L'apertura sarà in orario pomeridiano: 15-17.30 circa

Maggiori info: info@cittaecattedrali.it