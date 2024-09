Proposta del Comitato Italiano, con CIPRA e CCB- Convenzione Alpi, al Forum Regionale della Conservazione che si terrà a Bruges

La eco-regione Alpina presenta una notevole omogeneità degli ecosistemi e degli habitat in contrapposizione alla frammentazione delle entità politiche in cui è suddivisa. Le caratteristiche geografiche, ambientali e territoriali si riflettono anche nella presenza delle specie di flora e fauna presenti su tutto il suo territorio la cui biodiversità è soggetta a perdite e minacce comuni.

Per tali motivi sarebbe di grande importanza e utilità mettere in campo strumenti di analisi e di monitoraggio della biodiversità che abbiano dei parametri comuni per tutto l'Arco alpino, indipendentemente dagli status istituzionali del territorio che, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, è oggetto di diversi approcci normativi sia tra Stati diversi che tra Enti regionali diversi.

Il Comitato italiano dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, insieme alla CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi) e in collaborazione con il Comitato Consultivo sulla Biodiversità (Alpine Biodiversity Board, ABB) della Convenzione delle Alpi, gestito dal MASE, propone di mettere in campo una Lista Rossa della biodiversità alpina, partendo da una valutazione delle Liste Rosse dei singoli paesi della regione e finalizzata ad avere criteri omogenei di valutazione per le specie presenti in tutta l'area. La proposta sarà avanzato nel corso dei lavori del Forum Regionale per la Conservazione Europa Asia Settentrionale della IUCN che si svolge a Bruges, in Belgio, dal 30 settembre al 3 ottobre. Il progetto fa riferimento ad altre positive esperienze di Liste Rosse regionali, come quella del Mar Baltico.

Una Lista Rossa Alpina, pertanto, sarebbe uno strumento importante per le politiche di gestione e programmazione per la conservazione della biodiversità in tutta la regione e potrebbe essere finanziata anche attraverso strumenti comunitari come, ad esempio, il programma INTERREG Spazio Alpino.

Il Comitato italiano proporrà al Forum la definizione di una road map per realizzare il progetto delle nuova Lista Rossa regionale.