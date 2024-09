27/28/29 Settembre - Laboratorio gratuito per tutti di riciclo della plastica al MuMAB

Ricicliamo insieme contenitori in plastica monouso, doniamogli una nuova identità personalizzandoli con la tecnica del 'dotting'.

Diamo vita ad un'opera collettiva grazie alle indicazioni di Elisa Cantarelli per esaltare le meraviglie del nostro mare: quello che era, quello che ha lasciato, quello che è e quello che sarà.

Trasformiamo lo scarto in qualcosa di positivo per estendere la durata della sua vita e condividere tutti insieme un messaggio di sostenibilità attraverso l'Arte per un futuro migliore.

Porta uno o più contenitori di plastica monouso, lavato. Rimuoviamo etichette e residui appiccicosi. Con pennarelli indelebili disegniamo, ritagliamo e coloriamo le sagome di alcuni elementi marini.

Dotting TIME: 'puntiniamo' la superficie dei nostri artefatti gocciolando l'impasto puntino dopo puntino.

-L'arte è un potente strumento di comunicazione, catalizzatore per il cambiamento positivo.-

Attività gratuita e adatta a tutti, a partire dai 5 anni.

L'iniziativa si svolge: venerdì 27 settembre 2024 alle ore 18.00, sabato 28 settembre 2024 alle ore 10.30 e alle ore 15.00 e domenica 29 settembre 2024 alle ore 10.30 presso il MuMAB – Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it

Questo appuntamento fa parte del Festival Spiegamelo! – Futuro. Istruzioni per l'uso che si tiene a Salsomaggiore Terme (PR) alla fine di settembre 2024.

Elisa Cantarelli è un artista multidisciplinare e workshop leader di Salsomaggiore Terme, residente a Londra da 15 anni, è nota per la tecnica del 'dotting', che crea texture 3D di puntini. Con il concept WRP (We aRe Plastic), promuove il riciclo e l'upcycling dei materiali monouso, in particolare la plastica, affrontando questioni ambientali attraverso il processo artistico di obliterazione ispirato da Yayoi Kusama. Diplomata all'Istituto d'Arte P. Toschi e all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ha esposto dal 2006 in prestigiose fiere d'arte internazionali. Tra i suoi progetti WRP: 'Message in a Bottle' per Parma capitale della Cultura, 'WITHout esSENZA' alla Biennale di Venezia, 'LOVE' a Wembley Campus di Londra, 'We aRe Present' per Amoretti a Tutto Food Milano.