Scadenza presentazione domande presso RANDSTAD ITALIA SPA: 31/10/2024

È indetta una procedura di selezione di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, effettuata , per conto di questo Ente, a cura della agenzia per il lavoro "Randstad Italia s.p.a." filiale di Torino – via Vincenzo Lancia, 27, per la seguente figura professionale:

N. 1 ex-CAT. D – FUNZIONARIO SERVIZIO INFORMATICO

CONTRATTO APPLICATO: CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

DURATA DEL CONTRATTO: 12 MESI - Contratto a T.Pieno - 36 ore settimanali

SEDE DI LAVORO: Venaria Reale - Viale Carlo Emanuele II, 256

Gli interessati sono invitati ad inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo: nordovest.permlight@randstad.it

Si prega di fare riferimento, per qualsiasi informazione, all'Agenzia per il lavoro RANDSTAD ITALIA SPA - filiale di Torino, ai seguenti contatti: Telefono: +39 011 33384