Nel Parco Regionale Boschi di Carrega

Se si chiama così è probabile che in passato il fior di loto vi sia stato introdotto.

Non abbiamo trovato fonti scritte al riguardo, ma solo testimonianze verbali.

Parliamo di un piccolo lago artificiale nei pressi del Casino dei Boschi, ormai ridotto a una piccola pozza stagionale. Sono iniziati gli interventi per impermeabilizzare il fondo, consolidare il manufatto in pietra che fa da sbarramento e rimodellare le sponde sia per garantire la presenza d'acqua tutto l'anno, sia per aumentare la biodiversità favorendo la vegetazione acquatica e le popolazioni di anfibi.

Anche se continuerà a chiamarsi "Lago dei Loti", il Fior di Loto non sarà reimmesso nello specchio d'acqua.

Questa pianta, esotica e altamente invasiva, coprirebbe totalmente la superficie del lago con un forte danno per la biodiversità.

L'Intervento fa parte del PROGRAMMA INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2021-2023 che prevede anche:

- ripristino di habitat riproduttivi per la testuggine palustre nel Lago di Montetinto (terminato)

- miglioramento delle brughiere a Calluna vulgaris in località Piana Marchesi (terminato)

- lavori di ringiovanimento della Garzaia di Mezzani nella Riserva Parma Morta (terminato)

- interventi per favorire l'avifauna e per contenere le specie invasive nel Parco del Taro (in corso)